В Самарской области возбудили дело об избиении 80-летней пенсионерки и ее дочери
В Сызрани возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Соответствующее поручение дал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александр Воеводин, сообщает СУ СК России по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в соцмедиа размещена информация, что женщины избили 80-летнюю пенсионерку и ее дочь 6 мая. Потерпевшим были причинены множественные телесные повреждения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.