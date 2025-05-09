В Дахау неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии

Вблизи мемориального комплекса в немецком Дахау неизвестные лица срезали ленты с российских и белорусских венков, которые 6 мая возложили посол России в Германии Сергей Нечаев и представители белорусского консульства в Мюнхене. Об этом сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

На фотографиях, предоставленных российским посольством, видно четыре венка, с которых исчезли ленты в цветах государственных флагов России и Белоруссии. «К сожалению, срезали все наши ленты — и российские, и белорусские»,— сообщили в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

В мероприятиях 6 мая, посвященных памяти советских военнопленных и красноармейцев, участвовали не только дипломаты, но и местные жители. Помимо возложения венков у памятника прошла лития по погибшим воинам.

Траурная церемония прошла на территории бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене, расположенного рядом с бывшим концлагерем Дахау. Там были расстреляны сотни советских военнопленных, которых эсэсовцы использовали в качестве живых мишеней во время тренировок.