СК проверит жалобы жителей Катав-Ивановска на неподключение домов к газу

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по проверке информации о несвоевременном подключении 72 домов Катав-Ивановска к газу. О ее результатах отчитается глава челябинского управления СК Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, в интернете появилась публикация, в которой сообщалось, что на протяжении трех лет 72 домовладения так и не присоединили к сетям газоснабжения. При этом договоры на выполнение этих услуг до конца декабря прошлого года были заключены с одной из компаний. Многочисленные обращения собственников домов в соответствующие органы не принесли результатов, отмечают в СК.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.