Приток воды в Камское водохранилище превысил среднегодовой максимум

Приток в Камское водохранилище на 9 мая достиг 10,8 тыс. куб. м\с, сообщается на сайте Камской ГЭС. Как отмечает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», этот показатель чуть меньше максимума 2022 года. «Учитывая продолжающиеся дожди, можно ожидать сохранения значительного притока в течение всей второй декады», — подчеркнули метеорологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее пермские метеорологи предсказывали максимальный приток в Камское водохранилище на уровне 11 000 ± 2 100 м/с (в 2024 году максимальный среднесуточный приток составлял 8 540 м3/с). На майские праздники в Прикамье традиционно приходятся пиковые периоды весеннего паводка.

6 мая Камская ГЭС сбрасывала 6,4 тыс. куб м\с. Уровень воды в нижнем бьефе в районе Перми составлял 106,5. Напомним, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища составляет 110,2 м.