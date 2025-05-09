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Вечные огни зажглись в трех населенных пунктах Соликамского округа

В честь 80-й годовщины Победы в Соликамском муниципальном округе зажглись три вечных огня. Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава Соликамска Александр Русанов, местная администрация и специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» совместно проработали вопрос бесперебойного снабжения газом мемориальных комплексов в селах Городище, Половодово и Родники.

фото: telegram-канал Александра Русанова

фото: telegram-канал Александра Русанова

фото: telegram-канал Александра Русанова

В торжественной церемонии приняли участие местные власти и жители.

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