Вечные огни зажглись в трех населенных пунктах Соликамского округа

В честь 80-й годовщины Победы в Соликамском муниципальном округе зажглись три вечных огня. Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава Соликамска Александр Русанов, местная администрация и специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» совместно проработали вопрос бесперебойного снабжения газом мемориальных комплексов в селах Городище, Половодово и Родники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Александра Русанова

фото: telegram-канал Александра Русанова



В торжественной церемонии приняли участие местные власти и жители.