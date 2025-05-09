В Воронежской области в результате взрыва пострадали несколько человек

В Острогожском районе Воронежской области 9 мая произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По предварительным данным, погибших и разрушений нет.

Власти уточнили, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом, передает «Российская газета». На месте работают оперативные службы для расследования и обеспечения безопасности. Других подробностей пока не приводится.