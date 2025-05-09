Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

Президент России Владимир Путин передал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Казахстана в свою очередь отметил, что в братской могиле под Ржевом захоронен его дядя. «Я признателен вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации за решение показать на панно российского воина во Ржеве именно его фотографию»,— сказал Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Москву по случаю Дня Победы.

Отец казахстанского президента Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за подвиг, совершенный при освобождении Польши в 1945 году.