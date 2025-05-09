Беспилотники ижевского производства показали на параде Победы в Москве

Беспилотники ижевского производства Zala Aero вошли в состав колонны боевой техники на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба предприятия.

«Впервые по Красной площади проходит колонна седьмого отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих припасов»,— отметил диктор.

Так, ижевское предприятие представило барражирующие боеприпасы серии «Ланцет» — «Изделие 51» и «Изделие 52», а также разведывательный беспилотник Z-20.