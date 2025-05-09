Завтра, 10 мая, на территории Республики Татарстан ожидается туман в ночные и утренние часы. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается туман

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается туман

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Днем сильный ветер с порывами до 15–17 м/с в отдельных районах региона.

В ведомстве отмечают, что необходимо проявлять бдительность и осторожность при движении по дорогам и улицам.

«Для перехода проезжей части дороги используйте, по возможности, только наземные или подземные пешеходные переходы», — говорится в сообщении.

Артём Дергунов