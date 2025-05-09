Оплата возвращается в офлайн

В Балтийском регионе хотят построить систему электронных платежей без интернета. О таких планах заявили в финском Центробанке, пишет Reuters. Похожие решения также разрабатывают в Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии. Идея возникла на фоне инцидентов с поврежденными кабелями, которые проходят по дну Балтийского моря. За последние годы было несколько таких случаев, западные разведки обвиняют в саботаже Россию, но в Москве обвинения отвергают. В Центробанке Финляндии говорят о большой зависимости граждан от карточных платежей: только 10% населения использует наличные. Поэтому нужно обеспечить обработку трансакций даже без доступа к интернету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, как может работать такая система, рассказывает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Когда в мире появились платежные карточки, все платежи шли в офлайн. Не было никакого интернета, никаких мгновенных каналов связи, поэтому вы платили в магазине карточкой, платеж попадал в банк примерно через два-три дня. До сих пор вы можете лететь в самолете, заплатить карточкой, там не будет никакой связи, но терминал запомнит ваш платеж, самолет долетит до зоны с интернетом, он ваш платеж проведет. Проблема в том, что вы можете заплатить больше денег, чем у вас есть на счету. Когда нет связи, невозможно проверить, сколько у вас денег.

История решается или, условно говоря, на доверии, или нужно придумать какой-то протокол, чтобы он работал без интернета. Таких протоколов тоже довольно много. Когда вы платите карточкой в метро, количество поездок записано прямо на карте. Турникет каждый раз с карточки списывает одну поездку, это делается локально на месте. Поэтому нам или нужны такие карточки, или нам нужны какие-то приложения на смартфоны, которые более или менее эту процедуру умеют выполнять. Это очень сложная техническая задача: сделать так, чтобы никто не мог залезть на карточку и поменять число поездок. Для того чтобы запустить эти защищенные протоколы, нам понадобится переобучить все терминалы или поставить новые. А это гигантские деньги, гигантские разработки. Поэтому пока проще немножко потерпеть, пока нет интернета, чем, собственно, с этой проблемой связываться».

По данным Reuters, Швеция надеется запустить систему офлайн-платежей к середине следующего года. В Центробанке страны говорят, что с ее помощью граждане смогут покупать товары первой необходимости. То есть инструмент будет работать с ограничениями, и это логично, отмечает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова: «Те способы проведения офлайн-трансакций, которые есть, подразумевают либо ограничения по суммам, либо просто ограничения по количеству трансакций, либо у самого терминала есть ограниченное количество памяти, и просто после какого-то периода времени он не сможет принимать эти трансакции. Это ряд ограничений, которые есть уже сейчас, которые помогают как-то минимизировать возможные ошибки, недостаточное количество средств, попытки, может быть, обмана и так далее.

Это скорее про софт, чем про сам терминал. Но, насколько я понимаю, в России рассматривают другие способы, например, Bluetooth-платежи. Про это говорили, сервис называется "Волна". Его вроде бы пока еще нет, его нельзя попробовать. Но уже в России продумывают способы проведения офлайн-платежей, но в любом случае когда мы говорим про это, терминал должен иметь возможность сохранять данные. Но потом он в любом случае будет подключаться к интернету, чтобы эти данные передать».

Среди основных угроз, связанных с электронными платежами без интернета, аналитики называют использование украденных или поддельных карт, а также ошибочные повторные списания. Все эти проблемы будут заметны не сразу, а только когда связь восстановится. Но европейские власти считают это риском, на который можно пойти, говорит независимый аналитик финансового рынка Андрей Бархота: «Потенциально, конечно, возможности злоупотреблений и несанкционированных операций здесь усиливаются. На самом деле все построено по принципу "быстрое решение важнее, чем правильное".

Фактически европейские финансовые институты оценивают возможный ущерб и риски от блэкаутов и всяких электронных сбоев настолько высоко, что даже ситуация с почти средневековым механизмом регистрации трансакции на бумаге, а потом их клиринга им кажется менее ущербной. Конечно, она менее комфортна, менее удобна, и, в общем-то, это шаг в прошлое. С другой стороны, в условиях тотальной зависимости платежных систем от интернета и электроэнергии, возможно, такое отступление назад, по мысли идеологов, способно пользователей даже вразумить».

О временных проблемах с платежами предупреждают российские финансовые компании. На фоне ограничений мобильного интернета в Москве могут не работать банковские приложения, банкоматы и POS-терминалы, переводы в системе быстрых платежей. Как поясняли власти, сеть отключают, чтобы обеспечить безопасность на время празднования Дня Победы.

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Илья Сизов