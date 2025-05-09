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Коммерсантъ FM
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Оплата возвращается в офлайн

Возможно ли запустить систему электронных платежей без интернета

В Балтийском регионе хотят построить систему электронных платежей без интернета. О таких планах заявили в финском Центробанке, пишет Reuters. Похожие решения также разрабатывают в Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии. Идея возникла на фоне инцидентов с поврежденными кабелями, которые проходят по дну Балтийского моря. За последние годы было несколько таких случаев, западные разведки обвиняют в саботаже Россию, но в Москве обвинения отвергают. В Центробанке Финляндии говорят о большой зависимости граждан от карточных платежей: только 10% населения использует наличные. Поэтому нужно обеспечить обработку трансакций даже без доступа к интернету.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, как может работать такая система, рассказывает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Когда в мире появились платежные карточки, все платежи шли в офлайн. Не было никакого интернета, никаких мгновенных каналов связи, поэтому вы платили в магазине карточкой, платеж попадал в банк примерно через два-три дня. До сих пор вы можете лететь в самолете, заплатить карточкой, там не будет никакой связи, но терминал запомнит ваш платеж, самолет долетит до зоны с интернетом, он ваш платеж проведет. Проблема в том, что вы можете заплатить больше денег, чем у вас есть на счету. Когда нет связи, невозможно проверить, сколько у вас денег.

История решается или, условно говоря, на доверии, или нужно придумать какой-то протокол, чтобы он работал без интернета. Таких протоколов тоже довольно много. Когда вы платите карточкой в метро, количество поездок записано прямо на карте. Турникет каждый раз с карточки списывает одну поездку, это делается локально на месте. Поэтому нам или нужны такие карточки, или нам нужны какие-то приложения на смартфоны, которые более или менее эту процедуру умеют выполнять. Это очень сложная техническая задача: сделать так, чтобы никто не мог залезть на карточку и поменять число поездок. Для того чтобы запустить эти защищенные протоколы, нам понадобится переобучить все терминалы или поставить новые. А это гигантские деньги, гигантские разработки. Поэтому пока проще немножко потерпеть, пока нет интернета, чем, собственно, с этой проблемой связываться».

У быстрых платежей закончился период опережающего роста

По данным Reuters, Швеция надеется запустить систему офлайн-платежей к середине следующего года. В Центробанке страны говорят, что с ее помощью граждане смогут покупать товары первой необходимости. То есть инструмент будет работать с ограничениями, и это логично, отмечает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова: «Те способы проведения офлайн-трансакций, которые есть, подразумевают либо ограничения по суммам, либо просто ограничения по количеству трансакций, либо у самого терминала есть ограниченное количество памяти, и просто после какого-то периода времени он не сможет принимать эти трансакции. Это ряд ограничений, которые есть уже сейчас, которые помогают как-то минимизировать возможные ошибки, недостаточное количество средств, попытки, может быть, обмана и так далее.

Это скорее про софт, чем про сам терминал. Но, насколько я понимаю, в России рассматривают другие способы, например, Bluetooth-платежи. Про это говорили, сервис называется "Волна". Его вроде бы пока еще нет, его нельзя попробовать. Но уже в России продумывают способы проведения офлайн-платежей, но в любом случае когда мы говорим про это, терминал должен иметь возможность сохранять данные. Но потом он в любом случае будет подключаться к интернету, чтобы эти данные передать».

Среди основных угроз, связанных с электронными платежами без интернета, аналитики называют использование украденных или поддельных карт, а также ошибочные повторные списания. Все эти проблемы будут заметны не сразу, а только когда связь восстановится. Но европейские власти считают это риском, на который можно пойти, говорит независимый аналитик финансового рынка Андрей Бархота: «Потенциально, конечно, возможности злоупотреблений и несанкционированных операций здесь усиливаются. На самом деле все построено по принципу "быстрое решение важнее, чем правильное".

Как будет работать отечественная система мобильной оплаты на Bluetooth

Фактически европейские финансовые институты оценивают возможный ущерб и риски от блэкаутов и всяких электронных сбоев настолько высоко, что даже ситуация с почти средневековым механизмом регистрации трансакции на бумаге, а потом их клиринга им кажется менее ущербной. Конечно, она менее комфортна, менее удобна, и, в общем-то, это шаг в прошлое. С другой стороны, в условиях тотальной зависимости платежных систем от интернета и электроэнергии, возможно, такое отступление назад, по мысли идеологов, способно пользователей даже вразумить».

О временных проблемах с платежами предупреждают российские финансовые компании. На фоне ограничений мобильного интернета в Москве могут не работать банковские приложения, банкоматы и POS-терминалы, переводы в системе быстрых платежей. Как поясняли власти, сеть отключают, чтобы обеспечить безопасность на время празднования Дня Победы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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