В Казани почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В День Победы на Архангельском кладбище в Казани прошла церемония возложения венков к мемориалам погибшим. В мероприятии приняли участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Торжественная церемония прошла у мемориала «Воин» и памятного знака воинам, умершим в госпиталях Казани в годы войны. Перед возложением венков был произведен залп из ружей. Во время церемонии прозвучали гимны России и Татарстана.

Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с 80-летием Победы и напомнил о значении этой даты для сохранения исторической памяти. «Этот день не только радость победы, но также скорбь по погибшим на войне и ушедшим из жизни ветеранам Великой Отечественной войны», — отметил он.

Член президиума Госсовета, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов подчеркнул, что память о войне обеспечивает преемственность поколений.

Мероприятия продолжились возложением цветов к Вечному огню в Парке Победы и праздничным парадом на площади Тысячелетия.

Анар Зейналов