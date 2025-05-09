В Параде Победы в Екатеринбурге приняли участие более 90 единиц техники

Более 2,2 тыс. человек, включая 600 участников СВО, и более 90 единиц военной техники приняли участие в военном параде на площади 1905 года в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Т-34

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Танк Т-34

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сначала на площадь прибыли ветераны, их привезли на открытых автомобилях. Колонну возглавил председатель совета ветеранов региона, генерал-майор в отставке Юрий Судаков.

Затем с трибуны к собравшимся обратились полпред президента в УрФО Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер. Господин Жога напомнил, что за трудовой подвиг во время Великой Отечественной войны уже 12 городов Уральского федерального округа отмечены почетным званием «Город трудовой доблести», и пообещал, что список будет расширяться.

Торжественное прохождение войск военного парада традиционно открыла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. Среди участников парада были и представители других ведомств, в частности ГУФСИН по Свердловской области, Уральского института государственной противопожарной службы МЧС, юнармейцы и кадеты.

Продолжила парад колонна военной техники, во главе которой проехал танк Т-34, участвовавший в боевых действиях на Курской дуге и освобождении Европы. Кроме того, в параде впервые были задействованы танк Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ. Впервые в Екатеринбурге на параде представлены беспилотники.

За парадом на площади наблюдали около 4 тыс. зрителей.

Стефания Автомонова