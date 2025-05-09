В Перми состоялся парад Победы

Сегодня на Октябрьской площади в Перми в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся парад. По данным пресс-службы краевого правительства, в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона участвовали более десятка парадных расчетов, в состав которых вошли около 2 тыс. человек из военных и профильных ведомств. Зрителями парада стали ветераны ВОВ, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Пермского края. Впервые с 2022 года в очном режиме прошло шествие «Бессмертного полка».

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По информации пресс-службы, в параде приняли участие кадеты профильных училищ и курсанты вузов, представители главных управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, военнослужащие, а также участники военно-патриотического движения «Юнармия». В прохождении расчетов механизированных колонн участвовало более 30 единиц современной и исторической военной техники, в том числе танк Т-34, машина реактивного залпового огня «Катюша», БТР-80 с вооружением, реактивная система залпового огня «Град», автомобиль Урал с зенитной установкой ЗУ-23. С годовщиной Победы ветеранов и других гостей мероприятия поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

После завершения торжественного марша началось шествие «Бессмертного полка». Впервые с 2022 года оно прошло в очном формате. Маршрут был проложен по Комсомольскому проспекту до здания ЦУМа, затем по ул. Ленина до Театра-Театра.

Отметим, праздничные мероприятия в честь годовщины Победы запланированы в течение всего дня. Предполагается, что концертная программа пройдет на площади рядом с Театром-Театром. Также более 160 событий пройдет в учреждениях образования, культуры и спорта, в парках и скверах во всех районах Перми. Завершится праздничный день 10-минутным фейерверком. Его запуск планируется в 23:00 с правого берега реки Камы.