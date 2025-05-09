В Казани 9 мая в полдень поезда сети Российских железных дорог (РЖД) дадут «Гудок Победы». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 9 мая в полдень поезда сети РЖД дадут «Гудок Победы»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани 9 мая в полдень поезда сети РЖД дадут «Гудок Победы»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

К акции присоединятся все поезда, находящиеся в движении на железных дорогах страны.

Как сообщили в РЖД, памятный сигнал прозвучит одновременно на всех видах подвижного состава — от пассажирских составов до грузовых эшелонов.

Машинисты паровозов, управляющие «Поездами Победы» в различных регионах страны, также присоединятся к акции и подадут торжественный гудок.

Артём Дергунов