В селе Покровском «ВАЗ» сбил на двух несовершеннолетних пешеходов

В селе Покровском Красногвардейского округа автомобиль «ВАЗ-2107» сбил 7-летнего школьника и 17-летнюю девушку. Пострадавшие с множественными травмами доставлены в окружную больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

ДТП произошло на пересечении улиц Подгорная и Шоссейная.

По данным правоохранительных органов, за рулем находился 18-летний местный житель, получивший водительские права всего месяц назад. По предварительной версии, причиной аварии стала невнимательность и не соблюдение скоростного режима.

Николай Аксенов