В Ставрополе 22 ветерана войны стали почетными гражданами города

В Ставрополе присвоили звание почетных граждан города всем 22 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в краевой столице. Имена ветеранов с описанием их боевого пути размещены на информационном табло Аллеи почетных граждан на проспекте Октябрьской Революции, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополя Фото: Госавтоинспекция Ставрополя

Среди обладателей почетного звания: Николай Гавриш, Петр Двинский, Михаил Лагунов, Николай Орехов, Григорий Башкатов, Иван Богданов, Георгий Воронин, Виктор Глушков, Зинаида Гуселетова, Тамара Енина, Николай Загинайко, Григорий Золоташкин, Иван Зуев, Серафим Коваленко, Александра Крюкова, Анна Лещенко, Евдокия Луценко, Марфа Панкова, Петр Пашинцев, Дмитрий Скоробогач, Михаил Тарасов, Алексей Чижма, а также Любовь Милошенко.

В преддверии Дня Победы представители городской администрации навестили ветеранов, вручили им медали и подарки. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и мэр Ставрополя Иван Ульянченко лично поздравили Тамару Енину, которой присвоили звание «Почетный гражданин Ставропольского края». Также персональные поздравления получили Дмитрий Скоробогач, Алексей Чижма и Григорий Башкатов.

После торжественного парада жителей города ждут концертные программы «Слава тебе победитель-солдат!» и «Нам нужна одна Победа!» с фронтовыми песнями, полевая кухня «Солдатского привала» на Крепостной горе и выступление тысячного детского хора «Поющая юность Ставрополья».

Николай Аксенов