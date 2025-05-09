Старейший фонтан Ессентуков возобновил работу в День Победы

В Ессентуках запустили в День Победы старейший городской фонтан. Сооружение не работало больше 10 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Крутников Фото: Владимир Крутников

«К ночи накануне заполнили систему, подготовили все, чтобы к празднику было торжественное открытие», — рассказал глава курорта Владимира Крутникова.

Сооружение находится на площадке с панорамным видом на Театр-парк и является одним из первых фонтанов, появившихся в Ессентуках.

В ходе реставрационных работ специалисты отремонтировали и покрасили чашу, провели техобслуживание гидравлической системы и установили новую скульптурную композицию в центральной части конструкции.

Николай Аксенов