«Пусть дети знают правду о войне»

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернаторы поздравили уральцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне, уделив внимание и специальной военной операции (СВО). Цитаты из их поздравлений — в обзоре «Ъ-Урал».

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Артем Жога,

полномочный представитель президента в УрФО:

80 лет назад наши предки совершили то, что казалось невозможным. Ценой собственной жизни они сражались за каждый клочок родной земли и остановили беспощадную фашистскую машину.

Мужчины, женщины, старики, дети — у каждого был свой фронт. И каждый отдавал себя целиком ради Победы. Советский народ встал плечом к плечу, сплотился и отстоял нашу Родину.

Сотни тысяч уральцев и сибиряков воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Еще миллионы жителей в регионах Уральского федерального округа производили все необходимое — от танков до теплых вещей и продуктов питания.

Вечная слава поколению победителей — ветеранам и труженикам тыла. Крепости духа и сил тем, кто сейчас защищает Отечество. Благополучия всем уральцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер,

врио губернатора Свердловской области:

В День Победы на улицы наших городов вновь выйдет «Бессмертный полк». Вместе с нами под звуки духового оркестра и песни военных лет пойдут в парадном строю наши герои. Фронтовики и труженики тыла смотрят на нас с портретов, благословляют нас, призывая быть верными Отечеству. Мы всегда будем защищать Родину, ее доброе имя, честь и славу.

Мы гордимся земляками, защитниками Курска и Белгорода, освободителями Донецка и Луганска. Гордимся работниками уральских оборонных предприятий, которые выпускают современную военную технику и все необходимое для армии. Гордимся волонтерами, представителями общественных организаций, активными и неравнодушными уральцами, которые направляют гуманитарную помощь бойцам и жителям пострадавших регионов.

Это значит, что мы снова все вместе, в одном строю. Мы — один народ, одна страна. Побеждать и не сдаваться — всегда было, есть и будет в характере уральцев!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Александр Моор,

губернатор Тюменской области:

Поздравляю с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Подвиг воинов и тружеников тыла, сокрушивших фашизм, навечно останется в памяти нашего народа.

Сейчас наши бойцы, участники специальной военной операции, достойные потомки солдат Великой Победы и тружеников тыла, так же сражаются с нацистами за мир и свободу. И мы особенно тесно ощущаем связь поколений, осознавая, что сила нашего Отечества — в единстве.

С праздником, земляки. Мирного неба над головой! Верим в мужество и отвагу наших воинов. Как и 80 лет назад, Победа будет за нами!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Руслан Кухарук,

губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Мы — наследники Великой Победы. Наш священный долг — беречь правду, чтить память предков.

Сегодня находятся те, кто пытается переписать историю, оправдать предателей. Повторяя подвиг героев Великой Отечественной войны, наши бойцы с честью исполняют свой долг в зоне специальной военной операции, борясь с неофашизмом за правду и мир. Верные завету поколения победителей, мы сохраним память о подвиге нашего народа. Истории героев будут вечно жить в наших сердцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Дмитрий Артюхов,

губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа:

Пусть в каждой семье звучат истории героев, пусть дети знают правду о войне, пусть ни одно имя не будет забыто. Благодарность героям и гордость за великую историю будет всегда жить в сердцах каждого из нас, объединяя поколения и напоминая о том, что сила народа — в его единстве, любви к Родине и уважении к подвигу предков.