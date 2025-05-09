Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Новороссийска сообщил о готовности служб города к параду

Муниципальные и правоохранительные службы Новороссийска переведены в режим повышенной готовности в преддверии празднования Дня Победы. В утренние часы 9 мая глава города Андрей Кравченко принял участие в разводе дежурных подразделений, отметив, что приоритетной задачей остается обеспечение безопасности жителей и гостей города-героя. Об этом сам мэр написал в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям усилены меры антитеррористической защиты, организовано круглосуточное патрулирование силами полиции, казачьих формирований и добровольных народных дружин. Система видеонаблюдения «Безопасный город» функционирует в режиме непрерывного мониторинга, контроль осуществляется операторами технического отдела. Установлена прямая связь между муниципальными структурами и правоохранительными органами.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все