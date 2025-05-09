В Челябинске частично закроют движение по дублеру шоссе Металлургов

В Металлургическом районе Челябинска временно закроют движение на участке дублера Шоссе Металлургов. Там до конца июля будут проводить реконструкцию теплотрассы, сообщает пресс-служба городской администрации.

На дублере шоссе Металлургов не получится проехать от дома №54 до №30, а также от здания №28 до пересечения с улицей Сталеваров. Движение на этих участках закроют с 10 мая по 25 июля.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.