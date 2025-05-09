Председатель президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Москву

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Желька Цвиянович прибыла в Россию накануне 9 мая, чтобы посетить парад на Красной площади. По данным помощника президента России Юрия Ушакова, в Москве ожидается участие 27 глав государств, а парадные расчёты из 13 стран пройдут в параде. Изначально сообщалось о 29 иностранных лидерах, но визиты отменили глава Лаоса Тхонглун Сисулит, заболевший тяжелой формой ковида, и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который остался по «внутренней повестке».

Ранее в Москву прибыл президент Республики Сербской (РС), которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик. В торжествах по случаю 80-летия Победы также участвуют председатель Народной скупщины РС Ненад Стевандич и министр научно-технологического развития и высшего образования РС Желько Будимир.