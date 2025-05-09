Президент Сербии Вучич записал видео с премьером Словакии Фицо на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в социальных сетях видео с премьер-министром Словакии на фоне московского Кремля. «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навсегда!»,— написал президент.

Оба политика прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их перелёты осложнили закрытые воздушные пространства Литвы, Латвии и Эстонии. В итоге самолёты следовали обходными путями: Роберт Фицо — через Венгрию, Румынию, Чёрное море и Грузию, господину Вучичу также пришлось избегать полета над Литвой, Латвией и Эстонией.

После прибытия в Россию Александр Вучич записал обращение с Красной площади, в котором заявил, что не боится возможных санкций со стороны Европейского союза из-за своего визита в Москву. Он подчеркнул, что поездка не навредит интересам Сербии.