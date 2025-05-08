РЖД готовы выделить допместа в поездах Москва — Петербург из-за ситуации с рейсами

На фоне временных ограничений работы московских аэропортов в РЖД готовы выделить дополнительные места в поездах, следующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Их могу предоставить и по другим направлениям, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дополнительные вагоны уже добавлены в поезда, курсирующие между столицей и городом на Неве. Также дополнительные места доступны в вагонах составов, которые ходят в Казань, Нижний Новгород и другие города.

«В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест. Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет»,— добавили в РЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково 7 мая обслужил более 90% рейсов, принятых на запасной аэродром.

Татьяна Титаева