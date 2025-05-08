РЖД добавили места в поездах из-за ограничений в авиасообщении

Российские железные дороги (РЖД) предоставили около 5 тыс. дополнительных мест в поездах дальнего следования в связи с ограничениями авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дополнительные вагоны включены в составы на популярных направлениях: «Москва — Санкт-Петербург», «Адлер — Москва», «Казань — Москва», «Нижний Новгород — Москва» и других. В РЖД уточнили, что меры действуют с 7 по 12 мая, билетов в дефиците нет — специалисты продолжают мониторинг спроса.

Кроме того, в компании предупредили о временных изменениях в движении электричек. С 12 по 17 мая по техническим причинам приостановят курсирование некоторых пригородных поездов. Также будет скорректировано расписание маршрутов: «Туапсе — Имеретинский Курорт», «Туапсе — Аэропорт», «Сочи — Роза Хутор», «Аэропорт — Лазаревская».

С 12 июня по 28 сентября по выходным начнут курсировать дополнительные поезда между Ростовом-на-Дону и Ейском. Кроме того, с 1 мая ежедневно дважды в день ходят электропоезда №925/926 и №929/930 по маршруту «Имеретинский Курорт — Сухум» — билеты на них уже доступны.

Нурий Бзасежев