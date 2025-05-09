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В Азнакаево реконструируют котельную и обновят теплосети за 705 млн рублей

В городе Азнакаево Республики Татарстан проведут реконструкцию центральной котельной и модернизируют участки тепловых сетей. Стоимость контракта составляет 705,4 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В Азнакаево реконструируют котельную и обновят теплосети за 705 млн рублей

В Азнакаево реконструируют котельную и обновят теплосети за 705 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Азнакаево реконструируют котельную и обновят теплосети за 705 млн рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется реконструкция центральной котельной с переподключением к магистральным сетям. Также запланирована модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от центральной котельной по улице Гагарина до пересечения улиц Строителей и Нефтяников.

Финансирование обеспечивается из бюджета республики. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Анар Зейналов

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