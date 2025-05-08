Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о результатах проверки по обращению, касающемуся нарушения прав жителя деревни Азьмушкино Республики Татарстан, являющегося инвалидом-колясочником. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК России поручил доложить о нарушении прав инвалида из Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК России поручил доложить о нарушении прав инвалида из Татарстана

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным из обращения, единственная подъездная дорога к дому мужчины находится в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие полностью отсутствует, а грунтовое полотно становится непроходимым после выпадения осадков или таяния снега. Это создает серьезные препятствия для передвижения инвалида на коляске, а также затрудняет подъезд автомобилей специальных служб, включая скорую медицинскую помощь.

Несмотря на многочисленные жалобы в компетентные органы, проблема до сих пор не решена.

Артём Дергунов