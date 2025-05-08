Интерлизинг выпустил спецпроект «Великая Победа в историях»

В преддверии 80-летия Великой Победы компания выпустила масштабный исторический проект «Великая Победа в историях», основанный на личных воспоминаниях семей сотрудников. Инициатива призвана сохранить живую память о подвиге поколений и передать потомкам документальные свидетельства военных лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Интерлизинг» Фото: ООО «Интерлизинг»

Спецпроект объединил уникальные семейные истории сотрудников Интерлизинга: фронтовые письма, фотографии, награды и воспоминания о родных, прошедших войну. Среди них — истории бойцов Красной Армии, тружеников тыла, блокадников и детей войны. Каждый материал основан на документальных свидетельствах и личных архивах, многие из которых публикуются впервые.

Война не заканчивается в день подписания капитуляции. Память о ней хранится в семьях, где бережно передают фронтовые треугольники, в архивах, где историки разбирают записи полустертых журналов, в наших попытках понять: как они выстояли? И главное — как нам сохранить то, что они отстояли? Сегодня, когда уходят последние свидетели, наш долг — сохранить правду о подвиге. Эти истории не только о героизме на поле боя, но и о том, как встречали победу, восстанавливали страну и передавали нам ценности мира.

В проекте представлено 35 семейных историй из разных регионов России:

Лукин Иван Григорьевич (1917—2006)

«Жди... И я останусь жить!»

«Сохранились фронтовые письма дедушки к бабушке. Они были опубликованы в газете к 40-летию Победы. С будущей женой дедушка познакомился в госпитале, в который попал после ранения при освобождении Донбасса. Затем вернулся в строй и до окончания войны писал своей Оле письма: «Никакое расстояние не охладит мою любовь к тебе. Где бы я ни был, я вернусь...». После взятия Берлина оставался служить в Германии в городе Подсдам, куда вызвал и бабушку. У них родились сын и дочь, позже — пятеро внуков».

Вспоминает Вахромеева Оксана, менеджер по лизингу Приволжского дивизиона

Алексеева (Богомолова) Людмила Михайловна (1932 — 2025)

«Холщовый мешочек от отца...»

«Бабушка родилась 5 марта 1932 года в Ленинграде. Жила с родителями на улице Лесная в доме 23. Этот дом до сих пор стоит. У них была комната девять квадратов. В ней семья встретила войну и блокаду. Отец ушел на войну, а они с мамой остались. Собирали медицинские сумки для фронта. Потом мама сильно заболела, и ее положили в больницу. Бабушка собирала дубовую кору, заваривала ее и каждый день носила бидончик с отваром в больницу. Жила в доме одна. Соседи как могли ее поддерживали. Но многие умирали. Был момент, когда в соседних комнатах лежали трупы. Мама умерла в больнице. Бабушку забрал к себе жить родной брат отца. Но есть было нечего, и племянницу отдали в детский дом.

Однажды началась бомбежка. Детей из детдома начали выводить в бомбоубежище. Бабушка и другие дети в комнате испугались и спрятались под кровати. Бомба упала прямо во двор, когда дети выходили».

Вспоминает Фёдорова Наталия, специалист группы закрытия договоров

Литвишко Анастасия Федоровна (1923 — 2010)

«Учила детей из блокадного Ленинграда...»

«Всю жизнь моя бабушка проработала сельским учителем в небольшом селе Алтайского края, а в годы Великой Отечественной Войны работала в школе-интернате, в которую были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда, дети, оставшиеся без попечения родителей. Она была величайшей доброты человек».

Вспоминает Зель Антон, старший специалист блока правового сопровождения

Больше историй на сайте проекта.

ООО «Интерлизинг». www.ileasing.ru