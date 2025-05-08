В Казани перед Днем Победы прошла традиционная акция «Парад у дома ветерана», организованная в честь участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани состоялась патриотическая акция «Парад у дома ветерана»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани состоялась патриотическая акция «Парад у дома ветерана»

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Колонна военной техники начала движение от Военного городка-2, сопровождаемая концертами и чествованием ветеранов. Маршрут проходил через несколько точек города: Дом ветеранов, сквер на Советской площади, парк Победы и парк Петрова.

Колонну составили образцы техники, включая ЗИС-5, ГАЗ-69, СУ-100, танк Т-34 и «Катюшу». На протяжении всего пути звучали песни военных лет.

Зрителями акции стали участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и блокадники. Концертные выступления с участием артистов и школьников прошли на каждой остановке маршрута.

Самой возрастной участницей стала 100-летняя Омельхода Калимуллина, которая во время войны трудилась токарем на эвакуированном заводе.

«Каждый год жду 9 Мая со слезами на глазах», — сказала госпожа Калимуллина.

Артём Дергунов