Салют 9 мая в Новороссийске перенесут с традиционной площадки

Артиллерийский салют в честь Дня Победы 9 мая в Новороссийске пройдет не на набережной у Западного мола, как в предыдущие годы, а в другом районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Власти призвали горожан не собираться на набережной, поскольку запуск праздничных залпов в этом районе проводиться не будет. Мера связана с вопросами безопасности.

Начало салюта запланировано на 22:00. Администрация просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к изменениям.

Анна Гречко