На Кубани действуют 53 патриотических туристических маршрута

Краснодарский край предлагает 53 патриотических туристических маршрута, 13 из которых отобраны Минэкономразвития России для продвижения на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Выбранные пути связаны с событиями 1941-1945 годов и проходят по территориям Анапы, Сочи, Новороссийска, Крымского, Темрюкского и Туапсинского районов. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, маршруты Победы становятся центрами притяжения для людей всех возрастов.

«Все наши проекты разрабатываем и формируем в регионе. Далее они проходят оценку Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минэкономразвития России. Интерес к патриотическому туризму обеспечивает рост турпотока»,— рассказал господин Зарицкий.

Среди самых популярных маршрутов — «Дорогами Победы» и «Огненное кольцо Малой земли» в Новороссийске, «Город – госпиталь, город милосердия» в Сочи, «Геленджик прифронтовой» в Геленджике, «Победный май» в Краснодаре.

В апреле 2025 года Центром развития курортов и туризма была спроектирована военно-историческая экскурсия «Краснодар Патриотический» для школьников 5-11 классов. Программа включает посещение Музея истории органов внутренних дел Кубани, «Квартиры семьи Игнатовых», а также мемориалов, скверов и других памятных мест Краснодара.

Всего в России сформировано свыше 140 турмаршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. В реестре туристских ресурсов министерства курортов Краснодарского края числится 287 маршрутов разной направленности. С их подробным описанием, информацией о сложности, рекомендациями и фотографиями можно ознакомиться на интерактивной карте. Наибольшее число турмаршрутов проходит в горной и предгорной зонах Кубани.

Анна Гречко