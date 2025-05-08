Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани действуют 53 патриотических туристических маршрута

Краснодарский край предлагает 53 патриотических туристических маршрута, 13 из которых отобраны Минэкономразвития России для продвижения на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Выбранные пути связаны с событиями 1941-1945 годов и проходят по территориям Анапы, Сочи, Новороссийска, Крымского, Темрюкского и Туапсинского районов. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, маршруты Победы становятся центрами притяжения для людей всех возрастов.

«Все наши проекты разрабатываем и формируем в регионе. Далее они проходят оценку Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минэкономразвития России. Интерес к патриотическому туризму обеспечивает рост турпотока»,— рассказал господин Зарицкий.

Среди самых популярных маршрутов — «Дорогами Победы» и «Огненное кольцо Малой земли» в Новороссийске, «Город – госпиталь, город милосердия» в Сочи, «Геленджик прифронтовой» в Геленджике, «Победный май» в Краснодаре.

В апреле 2025 года Центром развития курортов и туризма была спроектирована военно-историческая экскурсия «Краснодар Патриотический» для школьников 5-11 классов. Программа включает посещение Музея истории органов внутренних дел Кубани, «Квартиры семьи Игнатовых», а также мемориалов, скверов и других памятных мест Краснодара.

Всего в России сформировано свыше 140 турмаршрутов по местам воинской славы в 51 регионе страны. В реестре туристских ресурсов министерства курортов Краснодарского края числится 287 маршрутов разной направленности. С их подробным описанием, информацией о сложности, рекомендациями и фотографиями можно ознакомиться на интерактивной карте. Наибольшее число турмаршрутов проходит в горной и предгорной зонах Кубани.

Анна Гречко

Новости компаний Все