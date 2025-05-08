«В противостоянии ПСЖ—"Интер" фаворитом будет французский клуб»

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским «Интером». В ответной полуфинальной встрече в Париже ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Первая игра также завершилась победой парижан — 1:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters

«Арсенал» начал очень резво. В первые десять минут те, кто болел за ПСЖ, наверняка занервничали. Один опасный момент следовал за другим, и вратарь хозяев Джанлуиджи Доннарумма пару раз по-настоящему спас свою команду. Но Лига чемпионов уже приучила поклонников футбола к тому, что опасные моменты, владение мячом или территориальное преимущество ровным счетом ничего не значат, если ты не забиваешь. А «Арсенал» при всей своей ретивости довести дело до завершения не смог и, конечно же, за это поплатился. Одна из нечастых атак парижан и счет открыт.

По сумме двух матчей ПСЖ вел уже 2:0. Конечно, когда на поле команда, которая умеет забивать, это не проблема, но у лондонского клуба явно не хватает нападающего, который, как любят говорить эксперты, делает разницу. Что же касается парижан, то, выиграв первый тайм с минимальным счетом, они снизили скорость и удвоили внимание. Игра пошла плотная, с нарушениями правил.

Да, про такое вряд ли скажут «великий матч». Но главное для хозяев было выйти в финал, и все остальное их мало интересовало.

Вообще, с нервами у игроков ПСЖ полный порядок. Когда арбитр поставил пенальти в ворота «Арсенала», его по-пижонски эффектно пытался исполнить Витинья. Конечно, не забил, но вытворять такое в полуфинале Лиги чемпионов могут только очень уверенные в себе люди. Правда, партнеры не подвели позера. Практически сразу после этого Париж забил еще раз. «Удар! Мяч залетает в дальний нижний угол. 3:0 в пользу "Пари Сен-Жермен",— только и успел воскликнуть комментатор матча.

Конечно, один гол усилиями Букайо Сака гости все-таки отквитали, но на большее их не хватило. Так что теперь в главном матче самого престижного клубного футбольного турнира ПСЖ предстоит встретиться с «Инетром». Лучшая оборона в Лиге чемпионов против одного из лучших нападений. Самую крутую атакующую команду турнира — «Барселону» — миланский клуб отцепил в полуфинале. И все-таки в противостоянии «Пари Сен-Жермен»—«Интер» фаворитом будет французский клуб, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работе в Париже: «В финале есть один определенный момент: это один матч, и здесь цена ошибки, в том числе и первого гола, возрастает максимально. Но я думаю, что именно этот "Пари Сен-Жермен" в его составе созрел к выигрышу Лиги чемпионов. Нынешний ПСЖ, наверное, максимально сильный в последней десятилетней истории».

Сможет ли этот прекрасный атакующий Париж выиграть Лигу чемпионов впервые в своей истории, или это сделает «Интер», который уже трижды владел заветным кубком? Ответ на этот вопрос мы получим 31 мая. Встреча состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене».

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Владимир Осипов