В Сочи эвакуировали 50 жильцов при пожаре в многоэтажке
В Адлерском районе Сочи произошел пожар в многоэтажном доме на ул. Лесной, в результате которого эвакуировали 50 жителей. Один человек был спасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 8 мая около 13:40 по мск. Через минуту к месту происшествия были направлены спецподразделения.
Прибывшие в 13:51 пожарные установили, что пламя охватило квартиру на площади 60 кв. м. Пожар был полностью потушен к 15:10.
В ликвидации огня участвовало 20 сотрудников МЧС России и шесть единиц специальной техники.