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В Сочи эвакуировали 50 жильцов при пожаре в многоэтажке

В Адлерском районе Сочи произошел пожар в многоэтажном доме на ул. Лесной, в результате которого эвакуировали 50 жителей. Один человек был спасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 8 мая около 13:40 по мск. Через минуту к месту происшествия были направлены спецподразделения.

Прибывшие в 13:51 пожарные установили, что пламя охватило квартиру на площади 60 кв. м. Пожар был полностью потушен к 15:10.

В ликвидации огня участвовало 20 сотрудников МЧС России и шесть единиц специальной техники.

Анна Гречко

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