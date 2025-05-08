В Сочи эвакуировали 50 жильцов при пожаре в многоэтажке

В Адлерском районе Сочи произошел пожар в многоэтажном доме на ул. Лесной, в результате которого эвакуировали 50 жителей. Один человек был спасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 8 мая около 13:40 по мск. Через минуту к месту происшествия были направлены спецподразделения.

Прибывшие в 13:51 пожарные установили, что пламя охватило квартиру на площади 60 кв. м. Пожар был полностью потушен к 15:10.

В ликвидации огня участвовало 20 сотрудников МЧС России и шесть единиц специальной техники.

Анна Гречко