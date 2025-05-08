70% ижевчан одобряют продолжительные праздники в мае

Только 7% жителей Ижевска не нравятся продолжительные майские праздники, которые в этом году составили восемь дней — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. 70% ижевчан положительно восприняли дополнительный отдых в конце весны, следует из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Еще 16% жителей столицы Удмуртии относятся к праздникам равнодушно, а 7% затруднились с ответом.

Горожане, поддерживающие продолжительность праздников, отметили необходимость отдыха и важность своевременной обработки дачных участков. При этом поддержка восьмидневного отдыха выше среди более молодых респондентов, а женщины одобряют длинные выходные в мае чаще мужчин.