На территории Республики Татарстан ночью и утром 9 Мая ожидается туман. Об этом сообщает МЧС России.

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Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ В Татарстане утром в День Победы ожидается туман

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«При передвижении по улицам и дорогам следует соблюдать максимальную осторожность. Переходите проезжую часть только в установленных местах, отдавая предпочтение наземным или подземным пешеходным переходам», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями днем. Местами пройдет небольшой дождь.

В отдельных районах ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западного направления, скорость 6–11 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем — от 12 до 17 градусов выше нуля.

В Казани ночью ожидается дождь. Ветер северо-западный, скорость которого составит 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 9 градусов выше нуля.

Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 13 до 15 градусов выше нуля.

Артём Дергунов