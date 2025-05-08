Приток воды в Камское водохранилище приблизился к прогнозному максимуму

Приток в Камское водохранилище на 6 мая превысил 10, 2 тыс. куб. м\с, говорится на сайте Камской ГЭС. Днем ранее он составлял 9340 куб. м\с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что пермские метеорологи предсказывали, что максимальный приток в Камское водохранилище на уровне 11 000 ± 2 100 м/с (в 2024 году максимальный среднесуточный приток составлял 8 540 м3/с). На майские праздники в Прикамье традиционно приходятся пиковые периоды весеннего паводка.

6 мая Камская ГЭС сбрасывала 6, 4 тыс. куб м\с. Уровень воды в нижнем бьефе в районе Перми составлял 106, 5. Напомним, максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища составляет 110, 2 м.