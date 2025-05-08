На Кубани вдвое упало число ипотечных сделок с курортной недвижимостью

Количество ипотечных сделок с курортной недвижимостью в Краснодарском крае сократилось почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Сейчас показатель составляет 36% от общего объема транзакций, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамару Коломийцеву.

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Параллельно с этим значительно возросло количество сделок в рассрочку от застройщиков — в конце предыдущего года их число на первичном рынке увеличилось в несколько раз.

«За пять лет существенно увеличилась доля покупателей, приобретающих жилье в инвестиционных целях. В первую очередь это касается курортной недвижимости, ввиду ее инвестиционной привлекательности. Квартиры в Сочи приобретают как для жизни и отдыха, так и с целью сохранить и приумножить капитал»,— отметила госпожа Коломийцева.

По данным холдинга, около 80% покупателей на первичном рынке Сочи — иногородние клиенты. Преимущественно это жители Москвы, Санкт-Петербурга и сибирских регионов. В Краснодаре доля иногородних покупателей ниже — 30-40%, причем этот показатель выше на рынке новостроек, чем на вторичном.

В последние годы наблюдается тенденция перераспределения спроса иногородних клиентов с краевой столицы в пользу курортных зон Краснодарского края.

Анна Гречко