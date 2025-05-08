В Ярославской области ожидается гроза с ливнем

В Ярославской области в ближайшие часы и до конца суток 8 мая ожидается гроза. В областном ГУ МЧС уточняют, что в отдельных районах пройдет также ливень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15 м/с. В связи с ухудшением погоды областное МЧС прогнозирует возможное обрушение аварийных крыш зданий, увеличение случаев травматизма среди населения, подтопление пониженных участков местности, повреждение линий связи.

Алла Чижова