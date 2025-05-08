ИИ разговорит животных

Китайский IT-гигант Baidu разрабатывает технологию перевода «языка» животных на человеческий. Корпорация запатентовала нейросеть, которая будет анализировать голос, поведение и мимику животных. Процесс одобрения может занять от года до пяти лет. В основе разработки технологии машинного обучения, обработки естественного языка и распознавания образов, пишет South China Morning Post. Если голос животного не будет совпадать ни с одной из известных эмоций, алгоритм дообучат вручную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Впрочем, зоопсихолог Милена Фаустова предупреждает, что коммуникация животных устроена иначе. По ее словам, важно учитывать не только голос, но и контекст поведения: «Перевести чувства животного, которые оно выражает звуком в обычной природе, можно. Например, котята, когда хотят есть, мяукают, издают особенные звуки, делают движения лапками по маминому животу, чтобы выработать у нее лактацию. Если зафиксировать какие-то природные звуки животных и связать с той ситуацией, в которой они издавались, правильно интерпретируя, тогда, конечно, это возможно.

Животные издают звуки, вызванные болью, уже на каких-то последних стадиях этой боли. Когда у собаки что-то болит, то у нее скованные движения, она может прятаться, отказываться от еды. То есть это то, что уже человек, ответственный хозяин, может определить и без приложения. Это вообще редко сопровождается звуками. Животные, особенно когда они изначально привыкли, что человек не понимает их языка, показывают все телодвижениями. Например, уводят уши, прикрывают глаза, часто облизывают морду. На одни только звуки полагаться нельзя. Нужно видеть всю картину в целом».

Попытки «перевести» язык животных предпринимались и раньше. В 2001 году японская Takara представила карманный переводчик собачьего лая и кошачьего мурчания. А в 2014 году скандинавская команда собрала $22 тыс. инвестиций на проект No More Woof. Но вскоре закрыла его из-за высокой стоимости. Сейчас в Китае есть десятки приложений, которые якобы переводят звуки собак, кошек и попугаев. По словам Baidu, такие сервисы ограничены использованием голосовых отпечатков или мимики.

Впрочем, технология может заинтересовать не только владельцев домашних животных, но и фермеров, считает главный архитектор систем искусственного интеллекта института МИФИ Роман Душкин: «Мы можем интерпретировать своей естественной человеческой нейронной сетью поведение и те сигналы невербального характера, которые подают нам наши собачки. Отсюда вытекает очень простое понимание, что мы можем научить модель машинного обучения, в частности, искусственную нейронную сеть выдавать нам такие интерпретации состояния животных.

Скорее всего, это будет для каждого типа животного отдельное решение. И, скорее всего, если говорить о Baidu, то они, во-первых, общий метод могут попытаться зафиксировать за собой, а также они могут реализовать какие-то специфические модели, которые могут конкретно использоваться в ветеринарии, в сельском хозяйстве и для владельцев питомцев. Если говорить о скотоводстве, например, там это очень востребовано.

Это можно сделать прямо сейчас. Если говорить, допустим, о крупной животноводческой компании, есть большое количество данных, которые уже собраны. Голос, то, как животное мычит, внешний вид, есть слезы или нет. Если такой датасет собран, то сделать это можно достаточно быстро. И это будут не просто модели машинного обучения, которые будут предсказывать какой-то один параметр, это могут быть целые системы поддержки принятия решений в области сельского хозяйства. Я знаю, что российские компании агробизнеса интересовались этим. Собрать датасет можно достаточно быстро, в течение одного сезона точно. Но коробочных решений точно нет».

Кроме «переводчика животных», Baidu запатентовала еще несколько технологий. Среди них рекомендации к прямым эфирам магазинов и алгоритм автономного вождения, который позволит бронировать станции замены аккумуляторов и направлять к ним электрокары.

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Валерия Калинина, Александра Абанькова