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Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов занял последнее место в списке номинантов на звание лучшего тренера по итогам апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Рахимов набрал 2,25% голосов.

Первое место занял наставник московского ЦСКА Марко Николич, набравший 70,28% голосов. Итоговое распределение голосов выглядит следующим образом:

  • Марко Николич — 70,28%;
  • Мурад Мусаев — 14,7%;
  • Игорь Осинькин — 9,95%;
  • Сергей Семак — 2,55%;
  • Рашид Рахимов — 2,25%.

Артём Дергунов

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