Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов занял последнее место в списке номинантов на звание лучшего тренера по итогам апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Рахимов набрал 2,25% голосов.

Первое место занял наставник московского ЦСКА Марко Николич, набравший 70,28% голосов. Итоговое распределение голосов выглядит следующим образом:

Марко Николич — 70,28%;

Мурад Мусаев — 14,7%;

Игорь Осинькин — 9,95%;

Сергей Семак — 2,55%;

Рашид Рахимов — 2,25%.

Артём Дергунов