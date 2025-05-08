Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ
Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов занял последнее место в списке номинантов на звание лучшего тренера по итогам апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Тренер ФК «Рубин» занял последнее место в списке лучших тренеров апреля в РПЛ
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Господин Рахимов набрал 2,25% голосов.
Первое место занял наставник московского ЦСКА Марко Николич, набравший 70,28% голосов. Итоговое распределение голосов выглядит следующим образом:
- Марко Николич — 70,28%;
- Мурад Мусаев — 14,7%;
- Игорь Осинькин — 9,95%;
- Сергей Семак — 2,55%;
- Рашид Рахимов — 2,25%.