Силовики провели рейд по поиску сторонников нацизма в Екатеринбурге перед 9 Мая

Представители силового блока провели рейд в центре Екатеринбурге по выявлению молодежи, склоненной к «проявлениям экстремистского характера», в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«В одном из заведений общественного питания на ул. Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии»,— отметил полковник Горелых. По его данным, посетители совершили насильственные действия в отношении иностранцев и представителей левых субкультур прямо на хозяйственном дворе. «Этот объект взят на тщательную отработку»,— добавил он.

Валерий Горелых подчеркнул, что в ходе рейда силовики обнаружили гражданина с нацистской свастикой на руке. «Неформалу не избежать отвественности по статье 20.3 КоАП РФ — демонстрация нацистской символики»,— заверил руководитель пресс-службы.

По словам полковника Горелых, в рейде были задействованы личный состав ФСБ, полиции, Росгвардии и дружинники общественного движения «Русская община». Проверкам были подвергнуты Rostics, «Бургер Кинг», семь киосков «Шаурма» и бары «Тунеядец», «Киллфиш», «Американка», «А ты где», «Самоцвет» и «Огонек». «Подобные профмероприятия будут проходить на регулярной основе не только в Екатеринбурге, но и во всех муниципалитетах Свердловской области»,— подчеркнул Валерий Горелых.

Василий Алексеев