В Ессентуках открыли крупнейшую на Ставрополье инсталляцию ко Дню Победы
В Ессентуках открыли самую масштабную на Ставрополье инсталляцию, посвященную истории городов-героев. Экспозиция разместилась в парке Победы курортного города, сообщил мэр курорта Владимир Крутников.
Фото: Администрация Ессентуков
«В создании миниатюрных моделей городов времен войны участвовали 13 тыс. учащихся»,— сообщил глава Ессентуков.
Музей под открытым небом представляет посетителям историю Сталинграда и блокадного Ленинграда, рассказывает о подвиге медиков в годы войны и трагедии детского лагеря смерти Саласпилс.