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В Ессентуках открыли крупнейшую на Ставрополье инсталляцию ко Дню Победы

В Ессентуках открыли самую масштабную на Ставрополье инсталляцию, посвященную истории городов-героев. Экспозиция разместилась в парке Победы курортного города, сообщил мэр курорта Владимир Крутников.

Фото: Администрация Ессентуков

Фото: Администрация Ессентуков

«В создании миниатюрных моделей городов времен войны участвовали 13 тыс. учащихся»,— сообщил глава Ессентуков.

Музей под открытым небом представляет посетителям историю Сталинграда и блокадного Ленинграда, рассказывает о подвиге медиков в годы войны и трагедии детского лагеря смерти Саласпилс.

Николай Аксенов

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