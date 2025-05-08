В Ессентуках открыли крупнейшую на Ставрополье инсталляцию ко Дню Победы

В Ессентуках открыли самую масштабную на Ставрополье инсталляцию, посвященную истории городов-героев. Экспозиция разместилась в парке Победы курортного города, сообщил мэр курорта Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ессентуков Фото: Администрация Ессентуков

«В создании миниатюрных моделей городов времен войны участвовали 13 тыс. учащихся»,— сообщил глава Ессентуков.

Музей под открытым небом представляет посетителям историю Сталинграда и блокадного Ленинграда, рассказывает о подвиге медиков в годы войны и трагедии детского лагеря смерти Саласпилс.

Николай Аксенов