Жителя Магнитогорска осудят по обвинению в продаже незаконного табака

Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в приобретении и продаже немаркированного табака. Полиция изъяла у него более 13 тыс. пачек сигарет стоимостью свыше 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Челябинской области.

Правоохранители установили, что 35-летний магнитогорец покупал немаркированный табак без акцизных марок, перевозил в свой гараж для хранения, после чего продавал в розницу на территории города.

Расследование уголовного дела завершено. Полиция направила материалы в суд.