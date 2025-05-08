В Казани 46-летний гражданин иностранного государства, работавший на одной из городских стройплощадок прорабом, предстанет перед судом по обвинению в гибели подсобного рабочего на стройке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани прораба будут судить по обвинению в гибели подчиненного на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани прораба будут судить по обвинению в гибели подчиненного на стройке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, мужчина, занимавший должность прораба в подрядной организации, допустил нарушения требований охраны труда. Инцидент произошел во время капитального ремонта зданий на улице Окольной в Казани.

Обвиняемый поручил подсобному рабочему выбрасывать строительный мусор из окна четвертого этажа в контейнер, не обеспечив его средствами индивидуальной защиты и не ознакомив с необходимыми инструкциями по технике безопасности. В результате рабочий упал из окна в контейнер, получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов