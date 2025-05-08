Зарубежные СМИ: Кто из высокопоставленных гостей прибудет на парад Победы?

В Москву прибывают высокопоставленные гости для участия в праздничных мероприятиях. К тому же Владимир Путин встречается с Си Цзиньпином. Переговоры ожидаются «длительные», сказали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, общение проходит в разных форматах, в том числе и личном. Однако понятие «узкий состав» для российско-китайских отношений малоприменимо, заметил Песков, поэтому «узкий состав будет обширный». Администрация президента ранее сообщила, что на парад Победы в Москву приедут 29 иностранных лидеров. Накануне Владимир Путин уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, итогом переговоров стал договор о стратегическом партнерстве. Среди гостей президенты Эфиопии, Египта и Южной Осетии, есть и представители европейских стран. Подробнее —

в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Для Си Цзиньпина это 11-й визит в Москву в качестве председателя КНР. Он посещал Россию чаще, чем любую другую страну, отмечает South China Morning Post. Приземлившись во Внуково, Си Цзиньпин заявил об уверенности, что эта поездка сделает глубже российско-китайское сотрудничество. Его встречал почетный караул, красная дорожка и военный оркестр. Визит Си Цзиньпина продлится четыре дня, и, помимо участия в праздничных мероприятиях, были запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Как уточняли в Кремле, среди тем указывалось строительство газопровода «Сила Сибири-2».

7 мая Владимир Путин уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Венесуэльское издание El Universal называет соглашение о партнерстве долгосрочным, а основными сферами взаимодействия станут среди прочих экономика, инвестиции, энергетика, борьба с терроризмом и фальсификацией истории.

В Москву направляются пять депутатов Европарламента: из Германии, Чехии, Словакии и Кипра, сообщает Der Spiegel. В делегацию войдут политики из партии «Союз Сары Вагенкнехт». Издание подчеркивает, что этот визит поможет преодолеть постоянно растущую спираль конфронтации в Европе. Ожидается, что после Москвы депутаты поедут в Киев.

Маршрут в Москву для сербского президента Александра Вучича был непростым. Изначально страны Прибалтики не дали разрешение на полет его самолета. Вучич отправился из Белграда в Баку якобы из соображений безопасности, затем агентства уточнили, что посадка была нужна для дозаправки. Аналогичное решение в отношении самолета премьера Словакии Роберта Фицо приняли Эстония, Латвия и Литва, сообщает словацкая Pravda. Сам Фицо сказал, что из-за этого запрета он не успеет в Москву в четверг, 8 мая, но попытается найти альтернативный маршрут, чтобы приехать в Россию 9 мая.

Отказался приехать в Москву приглашенный лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Как объяснили в Кремле, Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву. СМИ при этом напомнили об охлаждении отношений между странами после крушения самолета, следовавшего из Баку в Грозный в декабре прошлого года.

Российские информагентства отмечали, что иностранные гости парада Победы будут ездить по Москве на российских автомобилях. Сколько транспортных средств будет выделено, не уточняется, на них нанесены официальные логотипы празднования 80-й годовщины Победы.

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