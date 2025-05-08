В Новороссийске изменят схему движения транспорта 9 мая

Администрация Новороссийска вводит временные изменения в схему движения общественного и личного транспорта 9 мая 2025 года с 05:00 до 14:00 в связи с проведением Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Муниципальные власти советуют горожанам отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом для предотвращения заторов и разгрузки дорожной сети.

Троллейбусные маршруты из 9-го и 14-го микрорайонов будут разворачиваться на остановке «Колледж» по улице Революции 1905 года. Маршрут №7 будет следовать от Дворца Творчества до 14-го микрорайона и до остановки «Колледж». Троллейбусы №6 и №12 будут ходить от железнодорожного вокзала «Мефодиевская» до улицы Мира с разворотом на улице Магистральной. Маршрут №10 пойдет от Шесхариса до улицы Мира и обратно.

Автобусные маршруты №10, 10М, 11А, 15А, 20, 27, 31, 32 в направлении Восточного района будут следовать через улицы Толстого, Советов, Цедрика и Мира с остановками на пересечении улицы Мира с улицей Н. Партизан и на площади Героев. В Южный район автобусы направят через улицы Мира и Революции 1905 года.

Маршруты №8, 8А, 15А, 18, 22, 24, 28, 30 в направлении Приморского района пройдут через улицы Советов, Революции 1905 года, Энгельса, Сипягина, Видова с выездом на Анапское шоссе. Автобусы №7А, 14А, 21, 24, 28, 34 будут следовать по аналогичному маршруту без выезда на Анапское шоссе.

Для нескольких маршрутов изменятся пункты отправления: №2 и 2М будут отправляться от перекрестка улиц Видова и Свободы, №5 и 5М — от перекрестка Видова и Кутузовской, №6А — от Рубина и Коммунистической.

Пригородные маршруты №101М, 102М, 103М, 104М, 105М, 106М будут отправляться от остановки «Лесхоз» на Анапском шоссе. Маршруты №101, 102, 103, 105, 106, 108 сохранят штатный режим отправления с улицы Чайковского с последующим выездом на Анапское шоссе через улицу Видова.

Администрация рекомендует избегать мест скопления автомобилей и выбирать альтернативные маршруты следования.

Анна Гречко