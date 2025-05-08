В Большом Нагаткино Ульяновской области дети почувствовали себя плохо на Параде Памяти

В минувшую среду в административном центре Цильнинского района — селе Большое Нагаткино во время торжественного Парада Памяти, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественой войне, несколько детей — учащихся Большенагаткинской средней школы — почувствовали себя плохо. В одном из Telegram-каналов, а также соцсетях сообщали, что недомогание было у 12 детей — учащихся седьмых-восьмых классов, «подростки падали в обморок, кого-то затрясло и сильно затошнило», «вызывали скорую», «троих госпитализировали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В среду и четверг региональные минпросвещения и минздрав разбирались со случившимся.

На запрос «Ъ-Волга» в региональном минздраве ответили, что «плохо стало нескольким детям, шестерых отвезли в больницу, их обследовали, осмотрели и затем отпустили домой, госпитализаций не было». По данным пресс-службы министерства, «никаких кишечных инфекций или отравлений, о которых пишут в соцсетях, выявлено не было», «детям поставлен диагноз “вегетососудистая дистония” (ВСД), рекомендовано амбулаторное наблюдение педиатра по месту жительства». В минздраве также уточнили, что свою проверку проводит Роспотребнадзор.

Врачи, впрочем, высказывают сомнения в диагнозе, отмечая, что ВСД не может быть одновременно у 12 детей.

Участвовавший в мероприятиии главврач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Беззубенков сказал, что лично подходил к детям, почувствовавшим себя плохо, и убедился, что «это было связано с большим эмоциональным напряжением».

Вице-премьер Вадим Андреев, курирующий региональный минобр, назвал прошедшую в пабликах информацию о возможном массовом отравлении и госпитализации детей фейком, отметив, что «такое бывает у детей на публичных мероприятиях от впечатлительности детей и эмоциональной нагрузки, от длительного стояния». По словам вице-премьера, глава администрации Цильнинского района Владимир Бабайкин «направил в правоохранительные органы обращения по поводу распространения фейковой информации».

Пресс-служба минпросвещения в ответе на запрос «Ъ-Волга» подтвердила, что во «время мероприятия почувствовали ухудшение самочувствия 12 школьников», отметив, что «диагностировано функциональное расстройство вегетативной нервной системы вследствие повышенной эмоциональной нагрузки». Также ведомство сообщило, что «дополнительных обращений и ухудшений состояния здоровья среди участников мероприятий зафиксировано не было», в четверг был проведен телефонный опрос всех родителей и детей, которые «подтвердили свое нормальное самочувствие».

Сергей Титов, Ульяновск