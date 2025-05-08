обновлено 12:19
Удмуртия вышла на 1-е место в ПФО по росту промышленного производства
Рост промышленного производства в Удмуртии по итогам 1 квартала 2025-го достиг 12,6% к аналогичному периоду 2024-го. Согласно данным Удмуртстата, республика вышла на первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ
Наибольшую динамику показали обрабатывающие предприятия региона — рост на 32,2%. В частности, производство автомобилей выросло в 4 раза.
Рост производства продуктов питания составил 3,6%. Спад зафиксирован в добывающих и энергетических секторах — на 6,6% и 3,3% соответственно.