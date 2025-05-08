В День Победы нижегородское метро будет работать до часу ночи

В ночь с 9 на 10 мая нижегородское метро продлит свое время работы до 01:00, сообщил официальный телеграм-канал метрополитена «МетроНН». В праздничный день составы будут ходить каждые семь минут, а в периоды с 08:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:59 график движения поездов спланирован в пять минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Последние поезда отправятся со станций «Парк Культуры», «Горьковская» и «Стрелка» в 01:06, со станции «Буревестник» — в 01:04.

Иван Сергеев