о время массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Великой Победы с 8 по 11 мая медперсонал Татарстана будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 8 по 11 мая медики Татарстана будут работать в усиленном режиме

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ С 8 по 11 мая медики Татарстана будут работать в усиленном режиме

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

На мероприятия будут привлекаться дополнительные бригады медиков и скорой помощи.

Также будет усилена работа фельдшерско-акушерских пунктов в зоне обслуживания садовых товариществ. Они будут работать с 8.00 до 18.00.

Все стационары государственных медучреждений и роддомы работают круглосуточно.

Травмпункты с круглосуточным режимом работы принимают граждан.

Взрослые и детские поликлиники также работают с 8:00 до 18:00, а стоматологические поликлиники – с 9:00 до 18:00.

Дарья Сайфиева