Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Александру Рычкову доложить о проверке, связанной с проблемой транспортной инфраструктуры в Моркинском районе Марий Эл. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить о проблемах с транспортом в Моркинском районе Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить о проблемах с транспортом в Моркинском районе Марий Эл

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жалоба на транспортную инфраструктуру поступила от жителей деревни Адымаш, находящейся в Моркинском районе республики Марий Эл.

По их словам, дороги в населенном пункте находятся в неудовлетворительном состоянии: они не имеют асфальтового покрытия, а грунтовые полотна во время осадков сильно размываются. Это делает невозможным проезд как личных автомобилей местных жителей, так и транспорта экстренных служб. Несмотря на неоднократные жалобы населения, ремонт дорог до сих пор не проведен.

Артём Дергунов